Quelle course difficile pour le pilote français de chez Haas. Auteur d’excellents temps en essais libres vendredi, Romain Grosjean n’a pas réitéré en qualification (17ème) et encore moins en course.

Ce dimanche, lors du Grand Prix d’Espagne, Romain Grosjean a terminé à la 19ème place. “C’est l’enfer. Honnêtement, cette voiture était inconduisible. Une des pires courses de ma carrière. C’était horrible. La voiture était nulle part. Dès les premiers tours de roue. Je ne sais pas ce qui s’est passé entre vendredi et samedi, et ensuite dimanche, mais ce n’était plus la même F1.” a-t-il confié au micro de Canal+. “Vendredi, les longs runs étaient d’enfer, les runs qualifs étaient d’enfer, c’était facile, pas de problème, la voiture faisait ce que je voulais, mais là, honnêtement c’était peut-être la pire voiture que j’ai conduite dans ma vie.“