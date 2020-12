2020 commence petit à petit à se refermer et pour l’occasion Sport.fr vous plonge dans une petite rétrospective de cette année si particulière. Parmi les événements marquants, le sacre de Lewis Hamilton en Formule 1, qui a égalé l’immense record de Michael Schumacher.

Depuis sept saisons – à l’exception de 2016 où Nico Rosberg a réussi à décrocher le titre de champion – le Britannique Lewis Hamilton domine le championnat du monde de Formule 1. 2020 n’aura pas fait exception et la star de chez Mercedes aura une nouvelle fois roulé sur ses adversaires. Malgré une saison chamboulée par la pandémie mondiale de Covid-19, le pilote de 35 ans n’a pas semblé perturbé. Sur les 16 épreuves qu’il aura disputées (Sakhir excepté pour cause de Covid-19), Hamilton est monté sur 14 podiums, a signé 11 victoires, 10 poles et six meilleurs tours en course.

Un bilan impressionnant pour le Britannique qui s’est surtout offert une place de choix dans l’histoire de la F1. En s’imposant sur le circuit de Turquie, à trois Grands Prix de la fin de saison, il a décroché son 7e titre de champion du monde. Autant que la légende de la discipline Michael Schumacher, qui a réalisé l’exploit entre 1994 et 2004 avec Benetton et Ferrari.

En remportant ce dimanche le GP de Turquie, Lewis Hamilton s’est adjugé une septième couronne mondiale. Tout Le Sport revient sur la carrière du pilote britannique qui pourrait bien poursuivre sa chasse aux records. pic.twitter.com/SAc85gl8Wg — France tv sport (@francetvsport) November 16, 2020