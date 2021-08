Le Mexicain Sergio Pérez a prolongé son contrat comme pilote Red Bull pour la saison 2022.

Âgé de 31 ans, Pérez a rejoint Red Bull et l’autre pilote Max Verstappen cette saison. Actuel 5e du championnat du monde, il compte deux victoires en Grands Prix, dont une cette saison en Azerbaïdjan, pour 202 départs dans sa carrière. La prolongation du pilote mexicain, qui n’est pas une surprise, ferme donc la porte à un éventuel retour en 2022 du Français Pierre Gasly (AlphaTauri) chez Red Bull, où Verstappen a un contrat jusqu’à fin 2023.

« Nous avons été impressionnés par ses performances au cours de la première moitié de saison, qui démontrent ce dont il est capable dans notre voiture », a expliqué le directeur de l’écurie Christian Horner. Après onze Grands Prix, il est pourtant loin derrière le leader incontesté de l’écurie, Verstappen, 2e actuel qui talonne le leader Lewis Hamilton (Mercedes). Mais Pérez a su remporter une course, en Azerbaïdjan, profitant de l’abandon de son équipier et d’une erreur d’Hamilton.

Depuis ses débuts en F1 chez Sauber (2011-2012), Pérez a piloté pour McLaren (2013), Force India (2014-2018) et Racing Point (2019-2020) avant de rejoindre la marque autrichienne. Comptant parmi les vingt pilotes de l’histoire avec le plus de départs en Grands Prix, « Checo » a attendu la fin de sa 10e saison dans l’élite, en décembre 2020 à Sakhir (Bahreïn), pour remporter une course. Il est au total monté douze fois sur un podium, dont deux cette saison.