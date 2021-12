Pilote belge de réserve l’écurie Mercedes, Stoffel Vandoorne a donné son sentiment sur le titre de champion du monde remporté il y a quelques jours par Max Verstappen devant son grand rival Lewis Hamilton.

Selon le pilote de l’écurie britannique, Hamilton a été volé suite à la décision des commissaires de course et surtout Michael Masi lors du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi. Il parle de vol avant de nuancer ses propos. « Tout était parfait, et puis il y a eu cette décision… Cela a changé le résultat de la course et donc du championnat, c’est très dur à encaisser. Et puis, dans ce dernier tour, il était clair que rien ne jouait en faveur de Lewis : il avait de vieux pneus face à Verstappen en gommes neuves. Lewis n’avait aucune chance et, selon moi, ce n’était pas vraiment une course sur la fin. » A-t-il confié au micro de la « RTBF. »

Avant de poursuivre : « Ils ont laissé passer les voitures attardées entre Lewis et Max [Verstappen], mais ils auraient dû faire un tour en plus, et donc finir sous safety car, et ils ne l’ont pas fait. Donc oui, en ce qui concerne ce scénario, je pense que Lewis a été volé, mais le titre n’a pas été perdu dans le dernier tour du dernier Grand Prix… »