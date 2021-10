Double champion du monde, Mika Hakkinen évoque la course pour la victoire finale au championnat du monde entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

L’ancien pilote automobile pense que Sergio Pérez et Valtteri Bottas vont devoir jouer un rôle majeur dans la course au titre cette saison en F1. « Le jour où Lewis a dû prendre une pénalité de 10 places sur la grille à la suite d’un changement de moteur, Valtteri a répondu aux attentes de son équipe. Sergio a quant à lui connu des courses difficiles récemment. Sa troisième place est donc une excellente performance et arrive à point nommé. » A écrit Hakkinen dans sa chronique Unibet. Pour le moment, c’est le pilote de l’écurie Red Bull qui mène la danse avec seulement 6 petits points d’avance sur Hamilton. Il reste encore 6 courses à disputer et le suspense est encore total.