Troisième du Grand Prix du Qatar de F1 ce week-end, Fernando Alonso a réalisé une grande performance au volant de son Alpine.

Performance soulignée par l’ancien champion français Alain Prost qui lui rend un magnifique hommage et il pense même qu’il est toujours le meilleur du plateau. « Sa lecture de la course est incroyable, tout comme son ressenti pour les pneus, constate le « Professeur ». L’analyse qu’il fait sur la voiture et la façon dont il nourrit les ingénieurs d’informations sont également remarquables. Fernando m’a toujours dit qu’il était devenu une personne différente, et je dois dire qu’il avait raison, reconnaît-il. Il est totalement au service de l’équipe, et c’est très bien pour Alpine F1 Team. »