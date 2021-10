Pierre Gasly, pilote français de l’écurie AlphaTauri est revenu sur sa première séance d’essai libre lors du Grand Prix des Etats-Unis.

Sixième à la fin, il a eu du mal et trouve que la séance a été très délicate. « L’après-midi a été assez difficile pour nous, la voiture n’a pas semblé cliquer du tout, donc nous avons beaucoup de travail à faire avant demain. Je pense que c’est la séance d’essais libres la plus difficile que nous ayons eue cette saison. C’est très étrange car jusqu’à présent nous avons été compétitifs partout, mais c’était très difficile ici à Austin aujourd’hui. Nous allons travailler dur ce soir, je suis sûr que nous avons plus de rythme à trouver, et je suis confiant en l’idée que nous puissions être plus compétitifs lors des qualifications. »