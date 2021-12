Quatrième du Grand Prix d’Arabie Saoudite ce dimanche soir au volant de sa monoplace, Esteban Ocon a donné sa réaction après ce résultat et c’est un bilan mitigé pour le pilote de l’écurie Alpine.

« Ce sont des sentiments compliqués pour l’instant. On a tout donné dans cette course, clairement. (…) L’équipe a fait un travail incroyable, la voiture était super, mais on n’est pas dans la même ligue que Mercedes (et son pilote Valtteri Bottas, 3e, ndlr). Perdre cette troisième place à 10 secondes de la fin, c’est très frustrant. Mais c’est le plan, comme dit Fernando (Alonso, son équipier, ndlr), on se rapproche, on tire le maximum de la voiture. Quand on aura le rythme des autres, on sera dangereux et c’est pour ça qu’on travaille. Donc je suis très fier de tout le monde, de toutes nos décisions, tout était super mais c’est une fin difficile. » Rappelons qu’il a échoué au pied du podium alors que Lewis Hamilton a remporté la course devant Max Verstappen et Valtteri Bottas.