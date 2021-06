Lewis Hamilton a salué jeudi le « courage » de Naomi Osaka, qui s’est retirée de Roland-Garros après avoir refusé de participer aux conférences de presse pour se préserver mentalement, « car il demande à ceux qui ont le pouvoir à se remettre en question ».

« Je pense qu’elle est incroyable et je l’applaudis pour son courage car il demande à ceux qui ont le pouvoir (les tournois de tennis du Grand Chelem, ndlr) de se remettre en question et de repenser à comment ils ont réagi, parce qu’imposer une amende à quelqu’un qui évoque sa santé mentale n’est pas correct », a estimé le pilote de Formule 1 lors d’une conférence de presse avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, à Bakou, de vendredi à dimanche. « Je pense qu’ils auraient pu mieux gérer ça et j’espère qu’ils feront une grande introspection pour trouver un moyen de mieux faire dans le futur », a poursuivi le septuple champion du monde. « En tant qu’athlètes, nous nous poussons jusqu’à la limite mais nous sommes des êtres humains », a-t-il insisté.

Naomi Osaka a annoncé mercredi dernier sur Twitter qu’elle ne participerait pas aux conférences de presse à Roland-Garros pour préserver sa santé mentale. Dimanche, après sa victoire au premier tour, elle ne s’est effectivement pas présentée devant les médias et a été sanctionnée d’une amende de 15.000 dollars (12.300 euros). Les organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem (Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open) ont menacé de l’exclure du Majeur

parisien, voire des trois autres, si elle persistait.

Lundi soir, elle a annoncé sur les réseaux sociaux se retirer du tournoi où elle aurait dû jouer mercredi son deuxième tour. « Je pense que la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueuses et mon bien être est que je me retire pour que chacun puisse se reconcentrer sur le tennis », a-t-elle tweeté. Dans son message, elle expliquait avoir « traversé de longues périodes de dépression depuis l’US Open 2018 », le premier de ses quatre titres du Grand Chelem.