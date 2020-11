Sacré champion du monde pour la septième fois de sa carrière, Lewis Hamilton ne peut pas toujours gagner. Le britannique vient de perdre sa bataille judiciaire contre un horloger suisse.

Depuis quelques années en 2017, le Britannique était opposé à la société d’horlogerie suisse Hamilton International. Le champion F1 reprochait à cette marque d’utiliser son nom afin de vendre et commercialiser ses produits. Problème, la marque existe et vend ses produits avec ce nom depuis 1892, soit bien avant la naissance de Lewis Hamilton.

“La marque contestée se compose uniquement du mot Hamilton et non du nom Lewis Hamilton. Le nom de famille mentionné est courant dans les pays anglophones”, a expliqué l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle dans sa décision, publiée dans le Journal britannique Daily Mail. Au final 3 ans après, Hamilton a dépensé de l’argent et du temps notamment celui de ses avocats pour rien. Hamilton International peut poursuivre son business sans devoir modifier son nom ou une lettre de ce dernier.