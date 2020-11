Le Britannique Lewis Hamilton, qui a remporté ce dimanche le GP d’Emilie-Romagne, assurant le sacre constructeurs à Mercedes, a laissé planer le doute sur le fait qu’il allait continuer ou non avec l’écurie allemande.

« Je me sens très bien, je suis en pleine forme, je me sens capable de continuer, a-t-il affirmé en conférence de presse après son succès. Mais vous avez évoqué Toto (Wolff, son patron, qui prépare sa succession, ndlr), nos durées de vie… Il y a plein de choses dans mon esprit. J’aimerais être là l’an prochain mais il n’y a pas de garantie non plus. Il y a plein de choses qui me font envie dans la vie d’après. L’avenir le dira. »

Mercedes et Lewis Hamilton n’ont pas encore commencé les négociation pour une prolongation du contrat qui s’achève à fin 2020. Celles-ci pourraient être serrées !