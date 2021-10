Lewis Hamilton va avoir de la concurrence. L’année prochaine, son coéquipier ne sera plus Valtteri Bottas, mais le jeune George Russell qui arrive plein d’assurance et d’envie. Le sextuple champion du monde le sait, il devra redoubler d’effort pour gagner des titres.

« George, j’imagine, va être comme moi en quand je suis arrivé Formule 1. Il va avoir faim, il a tout à gagner et rien à perdre. C’est ce à quoi je m’attends, il aura un soutien incroyable de nos ingénieurs, il a déjà un soutien incroyable pour son intégration future, et nous essaierons de bien travailler en tant que coéquipiers. Il y a du respect mais je sais qu’il va gagner des courses, je sais qu’il va être rapide, je suis sûr que si nous avons le package, il fera un excellent travail et il y aura des moments où il sera devant, comme Valtteri, et je suis OK avec ça. Je vais juste travailler plus dur pour m’assurer que cela n’arrive pas trop souvent. »