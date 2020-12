Les W Series, championnat de monoplaces 100% féminin, débutera le samedi 26 juin sur le circuit du Castellet, veille du Grand Prix de France, d’aprèsle calendrier provisoire publié ce mardi.

Les W Series, créées en 2019 et annulées en 2020 en raison de la crise sanitaire, seront disputées en amont de huit GP de F1. Après la première étape, qui se passera en France, les W Series seront aussi disputées en Autriche, en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Belgique, aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Mexique, où la saison se terminera le 30 octobre. « La perspective de voir les W Series se disputer aux côtés de la Formule 1, la plus grand compétition de courses automobiles au monde, est devenue encore plus attrayante avec l’annonce aujourd’hui de notre calendrier de courses 2021« , a commenté la dirigeante des W Series, Catherine Bond Muir. « Les huit courses permettront à nos femmes pilotes rapides et intrépides de montrer leur habileté sur certains des circuits de course les plus emblématiques. »

Le calendrier provisoire:

26 juin: Le Castellet, France

3 juillet: Spielberg, Autriche

17 juillet: Silverstone, Royaume-Uni

31 juillet: Budapest, Hongrie

28 août: Spa-Francorchamps, Belgique

4 septembre: Zandvoort, Pays-Bas

23 octobre: Austin, Etats-Unis

30 octobre: Mexico, Mexique