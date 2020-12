Mick Schumacher, fils du septuple champion du monde Michael Schumacher, arrive en Formule 1 dès la saison prochaine au volant de la Haas.

Dans le journal de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut a réalisé une petite boulette au sujet de Mick Schumacher. En effet, le présentateur vedette a annoncé que le fils de Michael Schumacher prendra place dans la Haas dès ce week-end au GP de Sakhir… »C’est Mick Schumacher, le fils du légendaire Michael Schumacher qui va remplacer Romain Grosjean au Grand Prix de Formule 1 encore à Bahreïn ce week-end. Première course pour le fils de Michael Schumacher. Et au sujet de Grosjean, il va bien, il est sorti de l’hôpital et il espère que ses brûlures iront mieux dans quinze jours pour le prochain Grand Prix », a indiqué Jean-Pierre Pernaut en direct sur TF1.

Sauf que Mick Schumacher sera présent au volant d’une Formule 1 qu’à partir de la saison prochaine. Plus tôt dans la semaine, l’écurie Haas a annoncé que le jeune brésilien Pietro Fittipaldi, prendrait le volant lors du Grand Prix de Sakhir pour remplacer Romain Grosjean, victime d’un grave accident dimanche dernier lors du premier Grand Prix de Sakhir. Sacré JPP !