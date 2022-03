Le promoteur du Championnat du monde de Formule 1 a rompu son contrat avec son diffuseur en Russie et bloqué dans le pays l’accès à sa chaîne officielle diffusée en ligne.

Les sanctions du monde de la F1 envers la Russie se poursuivent. Formula One a résilié son contrat avec le diffuseur Match TV et a bloqué la diffsion de F1TV, sa chaîne en ligne, sur le territoire russe. Concrètement, les Russes seront provés du spectacle de la F1 cette saison. Une « punition » de plus après l’invasion de l’Ukraine.

En football, les championnats de France et d’Angleterre ont également suspendu leur diffusion dans le pays.

La Formule 1 bloque la diffusion des Grands Prix en Russie y compris en ligne !

Le promoteur du Championnat du monde de Formule 1 a rompu son contrat avec son diffuseur en Russie et bloqué dans le pays l’accès à sa chaîne officielle diffusée en ligne.

Les sanctions du monde de la F1 envers la Russie se poursuivent. Formula One a résilié son contrat avec le diffuseur Match TV et a bloqué la diffsion de F1TV, sa chaîne en ligne, sur le territoire russe. Concrètement, les Russes seront provés du spectacle de la F1 cette saison. Une « punition » de plus après l’invasion de l’Ukraine.

En football, les championnats de France et d’Angleterre ont également suspendu leur diffusion dans le pays.