C’est un coup de tonnerre pour le monde de la Formule 1.

Honda a annoncé ce vendredi matin son retrait de la Formule 1 à la fin de la saison 2021. Le motoriste japonais laisse donc son principal client, Red Bull, dans le flou avant l’échéance importante de 2022 avec l’introduction de la nouvelle réglementation technique.

L’actuel contrat qui le liait à Red Bull Racing et AlphaTauri prenait fin au terme de la saison prochaine. “Les activités de sport automobile sont dans l’ADN de Honda, et par conséquent, Honda continuera à être passionné par le fait de relever des défis et de s’efforcer de devenir le n ° 1 dans toutes les catégories de courses auxquelles Honda participe. En F1, afin de répondre aux attentes de ses fans, Honda collaborera avec Red Bull Racing et la Scuderia AlphaTauri pour continuer à concourir avec tous ses efforts et s’efforcer d’obtenir plus de victoires jusqu’à la fin de la saison 2021”, a indiqué le motoriste dans un communiqué.