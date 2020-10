Le pilote de F1 britannique Lewis Hamilton, défenseur de l’environnement, s’est déclaré opposé à la construction d’un nouveau circuit à Rio de Janeiro (Brésil).

« Mon opinion est que le monde n’a pas besoin d’un nouveau circuit », a-t-il développé. « Il y a plein de très bons circuits dans le monde. J’adore Interlagos (à Sao Paulo, ndlr). Je ne sais pas quels sont les détails (du projet). J’ai entendu dire qu’il serait potentiellement respectueux de l’environnement. Mais la chose la plus durable que vous puissiez faire est de ne pas couper des arbres, particulièrement en période de pandémie et de crise mondiale », a poursuivi le sextuple champion du monde.

« Avec la déforestation et le reste, ça ne me semble pas une démarche judicieuse. Je ne connais pas les détails mais ça n’est pas quelque chose que je soutiens. » Alors que le contrat entre la F1 et l’hôte actuel du GP du Brésil, le circuit d’Interlagos, expire cette année, le promoteur du Championnat du monde de F1, le groupe américain Liberty Media, envisage de le déplacer à Rio de Janeiro, sur une base militaire ayant accueilli les Jeux olympiques en 2016. La construction de ce circuit nécessiterait la coupe d’arbres qui seraient ensuite replantés.