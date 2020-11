On ne retiendra pas la victoire anecdotique de Lewis Hamilton, déjà sacré champion du monde dès le précédent Grand Prix. Mais on saluera le Français Romain Grosjean, véritable miraculé du jour.

Tout s’est passé dès le premiers virages du Grand Prix. La monoplace Haas de Romain Grosjean est percutée, envoyée violemment dans les rembardes et… prend feu ! Une image que l’on ne pensait plus revoir de nos jours en Formule 1, et pourtant ! Le Français reste presque 30 secondes dans les flammes avant de s’extirper de la voiture. Les techniciens réagissent très rapidement. L’incendie est vite maîtrisé et le pilote français est indemne. Un miracle.

S’ensuit une interruption de course de plus d’une heure. Puis une reprise de la compétition. Lewis Hamilton, qui avait signé la pole position, remporte tranquillement la victoire au volant de sa Mercedes. Il devance Max Verstappen (Red Bull) et Alexander Albon (Toro Rosso).

Comme un signe du destin, Sergio Perez (Racing Point), qui semblait promis au podium, voit à son tour des flammes surgir de sa monoplace en fin de course. Après le drapeau rouge du 1er tour, place au drapeau jaune au dernier tour… Le feu était le thème du jour…

Les images du crash de Grosjean :

Grosjean est resté 30 secondes dans le feu, l’accident est à 0:02 et il sort à 0:32, c’est encore pire que ce que je pensais



Il sort sans sa chaussure il doit avoir des brûlures à cet endroit #BahreinGP #Bahrain

pic.twitter.com/jN9K3HEhCJ — Light 📈⚽️ (@LightPronos) November 29, 2020

🇧🇭 FLASH – Les images impressionnantes de Romain Grosjean sortant des flammes. Sa monoplace est coupée en 2. Le pilote 🇫🇷 de #F1, miraculé, souffre de brûlures légères. Il a été transporté en ambulance après son crash au 1er tour du #BahrainGP. (équipe) pic.twitter.com/oii2qWNWSU — Mediavenir (@Mediavenir) November 29, 2020