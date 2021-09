Lewis Hamilton (Mercedes) a devancé de presque une demi-seconde Max Verstappen (Red Bull) lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie, 14e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Monza.

Hamilton a bouclé les 5,793 km du « Temple de la vitesse » en 1 min 20 sec 926/1000e, devançant de 451/1000e Verstappen, leader du championnat du monde qui compte trois points de plus que le Britannique. Cette heure d’essais était primordiale pour tester les différents réglages, étant la seule avant les qualifications à 18h00 vendredi. La F1 teste à nouveau, comme à Silverstone en juillet, un format de course sprint qualificative samedi et c’est tout le week-end qui s’en trouve modifié: avancées au vendredi, les qualifications définiront la grille de départ de la course sprint, qui elle-même permettra de connaître la grille du Grand Prix dimanche.

Valtteri Bottas (Mercedes), 3e du championnat, a pris le 3e temps des essais, devant Lance Stroll (Aston Martin), inhabituel 4e, et Pierre Gasly (AlphaTauri), vainqueur ici-même à Monza l’an passé. Les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, vainqueur en 2019 de l’épreuve italienne, sont 7e et 11e, en attendant que le public de la Scuderia ne remplisse un peu plus les tribunes de Monza – dans la limite de 50% de la capacité totale ce week-end en raison de la pandémie.

1re séance d’essais libres :

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.926 (28 tours)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:21.378 (22)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:21.451 (29)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:21.676 (23)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:21.719 (28)

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:21.824 (26)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:21.914 (26)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:21.926 (24)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:22.003 (27)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:22.039 (23)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:22.102 (25)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:22.103 (27)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1:22.270 (26)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:22.530 (31)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:22.534 (27)

Robert Kubica (POL/Alfa Romeo-Ferrari) 1:23.009 (28)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:23.092 (31)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:23.442 (30)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:23.445 (23)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:23.551 (23)