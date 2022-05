Champion du monde en titre, Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Espagne qui s’est disputé ce dimanche sur le circuit de Montmelo à Barcelone. Il reprend du même coup les commandes du championnat du monde de F1.

Le Néerlandais a décroché une très belle victoire ce dimanche en Catalogne et il reprend la place de leader du championnat juste devant le pilote Ferrari Charles Leclerc qui a été contrant d’abandonner la course. Le vainqueur du jour l’emporte devant son coéquipier Sergio Pérez et le Britannique George Russell. Ferrari n’a pas tout perdu car Carlos Sainz Jr. arrache la quatrième place, juste devant un Lewis Hamilton qui a été victime d’un accrochage avec le Danois de l’équipe Kevin Magnussen. 24e victoires en carrière pour Max Verstappen.