Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, 13e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le Circuit de Zandvoort (4,259 km).

Leclerc devance son équipier espagnol Carlos Sainz Jr de 154/1000 et le Français Esteban Ocon (Alpine) de 172/1000. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a manqué le plus gros de la séance à cause d’un problème de moteur. La première Mercedes, celle du Finlandais Valtteri Bottas, est 4e à 230/1000 et la Red Bull du Néerlandais Max Verstappen 5e à 362/1000.

Avec sa piste étroite, rapide, vallonnée et surtout ses virages inclinés, Zandvoort offre un tracé très différent du reste du calendrier.

2e séance d’essais libres: