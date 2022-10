La pénalité infligée à Fernando Alonso au terme du Grand Prix des États-Unis de Formule 1 a finalement été annulée par la FIA tard jeudi soir au Mexique, et l’Espagnol d’Alpine récupère ainsi sa septième position en course.

Alonso, 9e du championnat derrière son équipier français Esteban Ocon, et Alpine, 4e des constructeurs, récupèrent donc les six points associés à la 7e place de ce GP. L’écurie Haas avait déposé une réclamation contre Alonso après la course à Austin dimanche dernier, au motif que sa monoplace n’était pas sécurisée, en raison d’un rétroviseur droit mal fixé puis manquant. Alonso avait subi ces dommages lors d’un accident avec Lance Stroll (Aston Martin), qui l’avait contraint à s’arrêter aux stands. Il avait ensuite réussi à remonter de la dernière place à la 7e. Avant d’être rétrogradé.

Les commissaires avaient infligé à Alonso une pénalité de 30 secondes après la course, le faisant passer de la septième à la quinzième place. Alpine avait contesté cette sanction et les deux équipes ont été entendues à Mexico jeudi, avant le 19e Grand Prix de la saison dimanche. Alonso avait déclaré jeudi face à la presse que cela créerait un « énorme problème » pour la F1 si elle ne lui donnait pas raison. « Nous avons protesté parce que (la contestation de Haas a été soumise) hors délai et (…) parce que la FIA n’avait pas sorti le drapeau noir et orange », avait expliqué Alonso.