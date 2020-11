Historique, incroyable, stupéfiant… les mots manquent pour décrire la performance de Lewis Hamilton ce dimanche 15 novembre 2020. Leader du championnat avant le début du Grand Prix de Turquie, le pilote Mercedes a décroché un 7e titre de champion du monde et égale du même coup, la légende Michael Schumacher.

Le Britannique Lewis Hamilton est devenu champion du monde de formule 1 ce dimanche en Turquie après un nouveau succès, le 94e de sa carrière. Leader de l’écurie Mercedes, il a une nouvelle fois montrer sa supériorité dans un Grand Prix de Turquie marqué par la présence de la pluie. Parti sur la 3e ligne, le grand vainqueur du jour a été parfait en maitrisant sa monoplace et ceux, malgré un seul petit arrêt aux stands. Ce dernier termine devant le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) auteur d’une très belle course et qui a résisté jusqu’au bout au retour incroyable des Ferrari notamment Sebastian Vettel. Ce dernier prend la troisième place en coiffant sur le fil son coéquipier Charles Leclerc.

Parti en pole position avant le début de la course, Lance Stroll a rencontré quelques difficultés en finissant seulement en huitième position devant les deux pilotes Renault Daniel Ricciardo et Esteban Ocon. De son côté, Pierre Gasly doit se contenter de la 13e place et Romain Grosjean n’a pas été en mesure de terminer la course.

Le classement du GP de Turquie :

Schumi a trouvé quelqu’un à qui parler

Légende de la Formule 1, Michael Schumacher disait « les records sont faits pour être battu ». Aujourd’hui cette phrase prend tout son sens. Lewis Hamilton égale le nombre de titre de champion du monde de l’ancienne gloire de la Scuderia Ferrari avec un total de 7. Le Britannique peut désormais cocher 2020 à son palmarès après 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et donc 2020 et ce n’est pas encore terminé.

Cette saison, il a même fait coup en battant un autre record de Schumi. Avec ce nouveau succès en Turquie, il a décroché la 94e victoire de sa carrière sur un grand Prix, alors que le record était de 91. Aujourd’hui, Lewis Hamilton est devenu une véritable légende de ce sport et ne compte sûrement pas s’arrêter-là. Comme il le dit si bien « Croyez en vos rêves, même si ça paraît impossible ».