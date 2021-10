Red Bull prendra le départ du Grand Prix de Turquie ce week-end avec une livrée hommage à Honda, blanche et rouge.

Ainsi, l’écurie de Max Verstappen, mais également Alpha Tauri, évolueront avec des monoplaces spéciales, pour rendre hommage à Honda. Un événement qui était initialement prévu pour le GP du Japon, qui aurait dû avoir lieu ce week-end mais qui a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Les monoplaces seront inspirées de la Honda RA 272, qui a permis à cette écurie de signer sa première victoire en F1, en 1965, au GP du Mexique. Les voitures de Verstappen et Pérez changeront de couleur pour arborer du rouge et du blanc, tandis que celles de Gasly et de Tsunoda arboreront le mot « Arigato (merci) », sur les ailerons arrières.

Honda, le motoriste et partenaire des deux écuries, quittera la F1 à la fin de la saison.