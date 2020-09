«J’ai fait un départ correct, après on s’est retrouvé beaucoup (de pilotes) au premier virage, j’ai vu qu’il y avait de la place au milieu de la piste, je me suis retrouvé entre Giovinazzi et Grosjean je crois, ça s’est refermé. Au final, on s’est touché, donc c’est sûr que ce n’est pas ce qu’on aurait voulu. C’est dommage parce que ça a marché tous les essais libres. Hier (samedi), après la qualification (16e), on a vu qu’on avait abîmé l’aileron avant, ça expliquait pourquoi on avait perdu en performance. Mais j’étais confiant pour remonter aujourd’hui (dimanche), il y avait quelque chose à faire. C’est sûr qu’on rate une opportunité» a confié le pilote d’Alpha Tauri juste après son abandon.

Verstappen got a slow start and radioed to the team that he had no power



He then got caught up in a midfield tangle before ploughing into the gravel at Turn 2 😮