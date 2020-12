Le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) a remporté ce dimanche au Bahreïn le Grand Prix de Sakhir, avant-dernière manche de la saison de Formule 1.

En l’absence de Lewis Hamilton, confiné après un test positif à la Covid-19, c’est son coéquipier finlandais de l’équipe Mercedes, Valtteri Bottas, qui avait signé la pole position. Mais ce dernier a été dépassé dès le départ par George Russell, remplaçant d’Hamilton pour cette course. Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) étaient juste derrière, en deuxième ligne… ils se sont heurtés dès le 1er tour ! Abandon pour les deux jeunes stars de la F1 et champ libre pour les autres. Mais Mercedes s’est complètement trompé dans sa stratégie de pneumatiques et ce sont les outsiders qui se sont illustrés ce dimanche.

Sergio Perez remporte le premier Grand Prix de sa carrière. Le Français Esteban Ocon place sa Renault en deuxième place et grimpe sur le podium d’un Grand Prix de F1 pour la toute première fois. Un podium que complète Lance Stroll pour un tir groupé admirable des Racing Point. Bottas et Russell terminent 8e et 9e. Sans Hamilton, Mercedes n’est plus une machine à gagner !