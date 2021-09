Pour Toto Wolff, le scénario de dimanche était bien plus favorable à Mercedes qu’à McLaren, pourtant très longtemps en tête de la course.

De passage en conférence de presse après la victoire de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Russie, le 100ème succès de sa carrière en Formule 1, le patron de Mercedes Toto Wolff a détaillé la stratégie de l’écurie allemande.

« Pour un pilote, c’est toujours très difficile de savoir quoi faire quand la moitié de la piste est mouillée et l’autre sèche. Mais nous savions qu’un orage allait arriver. Valtteri (Bottas) s’est donc arrêté un tour avant et ensuite nos stratèges ont catégoriquement affirmé que Lewis devait également s’arrêter. Il s’est ensuite mis à pleuvoir plus fort, et la situation s’est emballée. Et je comprends pourquoi c’était si difficile pour McLaren de trancher entre s’arrêter et rester en piste. Quand vous êtes en tête, vous ne pouvez que perdre votre place. Nous avons bénéficié de ces circonstances exceptionnelles. »