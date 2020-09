Le champion du Monde n’est pas satisfait de ses essais libres. Pour le Britannique, il y a encore “beaucoup de choses à améliorer” pour performer sur le circuit russe de Sotchi. Le Grand Prix aura lieu dimanche prochain.

« Je n’ai pas eu l’impression d’être particulièrement rapide aujourd’hui (vendredi). Ça n’a pas très bien commencé. Les essais libres 1 étaient assez mauvais, j’ai eu un blocage de roue au virage 1 avec les pneus tendres, puis j’ai chaussé les pneus durs et je les ai complètement détruits. Les EL1 étaient à oublier. En EL2, ça a beaucoup mieux commencé. J’étais juste un peu en retrait dans le premier et le deuxième secteur, mais le dernier était bon. Il y a encore des choses que je dois améliorer sur le plan du pilotage et des réglages. L’adhérence est plutôt mauvaise, ça glisse beaucoup. J’ai été surpris de voir l’écart (avec les autres équipes). L’adhérence va augmenter et les choses pourraient se resserrer demain (samedi). » a confié Lewis Hamilton un brin agacé.