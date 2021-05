Max Verstappen s’impose à Monaco, il prend la tête du championnat du monde. Du côté de Mercedes, un week-end à oublier avec l’abandon de Bottas et la septième place de Lewis Hamilton.

Max Verstappen au volant de sa Red Bull s’impose à Monaco et prend la tête du championnat du monde pour la première fois de sa carrière. Sainz avec sa Ferrari et Norris au volant de la McLaren complète le podium. Un weekend à oublier pour l’écurie de Toto Wolf, Bottas a du abandonner et Hamilton termine 7e mais avec le point du meilleur tour. Avec cette victoire, Red Bull prend la tête du championnat constructeur avec un petit point d’avance sur Mercedes. Prochain Grand Prix dans 15 jours à Bakou.