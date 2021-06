Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan, 6e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit urbain de Bakou (6,003 km).

Son chrono de 1 min 42 sec 115/1000, le plus rapide de la journée, le place 101/1000 devant son équipier Max Verstappen, suivi des Ferrari de l’Espagnol Carlos Sainz Jr (à 128/1000) et du Monégasque Charles Leclerc (à 321/1000). Rare – et préoccupant ? – aucune Mercedes ne figure dans le Top 10 de ces essais libres 2 : le Britannique Lewis Hamilton est 11e à 1 sec 041/1000 et le Finlandais Valtteri Bottas 16e à 2 sec 069/1000. « Faites ce que nous avons à faire, je ne vais pas pouvoir aller plus vite. Je ne sais pas où est passé tout ce temps », a lâché Hamilton, 2e du classement des pilotes à 4 points de Verstappen, à son équipe par radio.

Comme c’est la coutume en essais à Bakou, sur une piste glissante et venteuse, plusieurs pilotes se sont fait des frayeurs, dont Leclerc qui a perdu son aileron avant en s’encastrant dans une barrière après un blocage de roues. Le Monégasque ainsi que Verstappen, qui était le plus rapide de la 1re séance, se sont aussi plaints de l’usure de leurs pneus lors de leurs longs relais. Malchanceux alors même qu’ils découvrent le tracé à bord d’une Formule 1, l’Allemand Mick Schumacher (Haas) et le Canadien Nicholas Latifi (Williams) n’ont bouclé que 12 et 5 tours respectivement. Le premier a été maintenu au garage par un problème de pression d’huile et le second a vu son moteur se couper en piste, alors qu’il venait de sortir large dans une échappatoire.

Les essais libres 3 sont programmés à 13h00 locales (11h00 françaises) samedi, avant les qualifications à 16h00 (14h00), sur un tracé qui a toujours réussi à Pérez, 3e avec Force India en 2016 et 2018.

2e séance d’essais libres :

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:42.115 (22 tours)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:42.216 (23)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:42.243 (24)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:42.436 (22)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:42.534 (26)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:42.693 (24)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1:42.941 (25)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:43.018 (24)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:43.020 (23)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:43.130 (25)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:43.156 (24)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:43.220 (23)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:43.298 (23)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:43.812 (21)

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:43.881 (22)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:44.184 (23)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:44.557 (24)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:45.563 (23)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:46.095 (12)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:46.983 ( 5)