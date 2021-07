Résultats des essais qualificatifs du Grand Prix d’Autriche, 9e manche de la saison du championnat du monde de Formule 1, disputés ce samedi sur le Circuit de Spielberg.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) signe la pole position devant l’étonnant Lando Norris (McLaren) et Sergio Perez (Red Bull). Les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas doivent se contenter des 4e et 5e chronos !