Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix d’Arabie Saoudite, 2e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le Circuit urbain de Jeddah (6,174 km).

En 1 min 30 sec 772/1000, le vainqueur du GP inaugural à Bahreïn la semaine passée a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), champion en titre, de 116/1000 et le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo) de 312/1000. L’Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) à 367/1000 et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) à 545/1000 complètent le Top 5. La première Mercedes du septuple champion du monde Lewis Hamilton n’est que 9e à 1 sec 592/1000. La séance a été interrompue une dizaine de minutes, le temps de nettoyer la piste quand le Britannique Lando Norris (McLaren) a heurté un repère de freinage sans endommager sa monoplace.

Le Danois Kevin Magnussen (Haas) n’a pas bouclé de tour chronométré, à cause d’un problème hydraulique. Chez Aston Martin, l’Allemand Nico Hülkenberg remplace encore son compatriote Sebastian Vettel, testé positif au Covid-19 la semaine dernière. Vettel devrait faire son retour lors de la prochaine manche en Australie du 8 au 10 avril. La deuxième séance d’essais libres, la seule disputée de nuit dans les conditions des qualifications samedi et de la course dimanche, est programmée à 20h00 locales (18h00 françaises).