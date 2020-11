Daniel Ricciardo, futur pilote McLaren à partir de la saison prochaine, a expliqué sa longévité en Formule 1.

« Le jour où j’arrêterai de croire que je peux le faire, je pense qu’il sera temps de s’effacer, mais je ne crois pas que ce soit encore proche. J’espère ne pas avoir à attendre aussi longtemps, mais je vais absolument tout faire dans un avenir proche », a indiqué le pilote Renault dans une interview accordée à Channel 4. Avant d’ajouter : « Ma longévité en F1 sera dictée par ma compétitivité. Par exemple, si Lewis [Hamilton] n’était pas dans une voiture qui gagne depuis quelques années, s’il était huitième ou neuvième, serait-il encore en F1 ? On peut se poser la question. Quand on gagne, c’est dur de partir. Rosberg l’a fait, mais pour la plupart d’entre nous, ce serait dur de partir si on gagnait. Je peux dire aujourd’hui que je veux terminer à 35 ans, mais si je gagne à 35 ans et s’il y a encore une chance de gagner, ce serait dur de ne pas continuer. Ça dépend vraiment de ça, de la situation de compétitivité. Mais oui, je serai clairement là quelques années encore. »