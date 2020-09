Dimanche, sur le circuit italien du Mugello, la Scuderia Ferrari disputera le 1000e Grand Prix de son histoire. Mais l’heure n’est pas à la fête.

Le circuit est tout proche de Maranello. Mais le champagne ne sera pas de sortie. Cet anniversaire sera doublement triste. D’abord à cause du Covid-19 : la course se disputera à huis clos, sans le tifosi. Ensuite de par la saison calamiteuse sur le plan sportif que vit Ferrari, avec encore une course complètement ratée pour Vettel et Leclerc, le week-end dernier à Monza.