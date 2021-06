Sur le Red Bull Ring, qui accueille deux courses en deux semaines, le leader du championnat de Formule 1 Max Verstappen a dominé les essais du Grand Prix de Styrie vendredi, reléguant son rival Lewis Hamilton (Mercedes) au 4e rang.

Plus que le ciel au-dessus de Spielberg, au coeur des Préalpes autrichiennes, l’horizon est éclairci pour Verstappen, en position idéale avant les qualifications samedi à 15h00 (13h00 GMT) de la 8e manche de l’année. Le Néerlandais veut profiter de cette quinzaine, avec le Grand Prix d’Autriche la semaine prochaine, pour signer un grand coup et accroître son avance sur Hamilton, pour l’instant de douze points. Surtout que le public (limité à 15.000 pour le premier rendez-vous) sera acquis à sa cause.

Verstappen a tourné en 1 min 5 sec 412/1000e, dépassant Daniel Ricciardo (McLaren) de 336/1000e et Esteban Ocon (Alpine) de 378/1000e, surprenants 2e et 3e devant Lewis Hamilton (+384/1000e). « Lewis a fait un meilleur temps (1:05.335) mais il a été supprimé (pour être sorti des limites de la piste, ndlr), donc les performances sont un peu différentes de ce que l’on voit actuellement sur les feuilles de temps », a temporisé Verstappen.