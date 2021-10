Lewis Hamilton et Max Verstappen sont les deux concurrents à la lutte cette année pour décrocher le titre de champion du monde de Formule 1. Si des tensions sur la piste se font parfois ressentir entre les deux pilotes, le père du Britannique, Anthony Hamilton, assurent qu’ils ne sont pourtant pas en guerre, dans une interview, rapportée par Next Gen Auto.

« Non, ce n’est pas vrai, ce sont de féroces concurrents. Lewis est là où Max veut être, Max est là où Lewis veut être. Ils sont comme des boxeurs qui montent sur le ring, mais je vous garantis que quand ce sera fini, il y aura de gros câlins, des rires et des embrassades entre eux. Ça s’appelle la compétition. Si vous êtes trop amical avec votre concurrent, vous relâchez un peu trop l’accélérateur. Il suffit de regarder plus loin dans le peloton à Austin, entre les deux pilotes McLaren et les pilotes Ferrari, ces gars-là sont amis. C’est la course. Quand vous êtes en dehors de la piste, vous êtes très amicaux », a déclaré le père de Lewis Hamilton.

Pour l’heure, et après le Grand Prix des États-Unis dimanche dernier, Max Verstappen (RedBull) domine le classement pilotes, avec 12 points d’avance sur son concurrent de chez Mercedes.