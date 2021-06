Le Grand Prix de Singapour de Formule 1, programmé le 3 octobre, est en passe d’être annulé, a appris l’AFP de source proche des organisateurs du championnat du monde vendredi, confirmant les informations de plusieurs médias.

Les restrictions sur les voyages internationaux sont en cause, dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Le promoteur de la F1, Formula 1, n’a pas officialisé l’information, un porte-parle indiquant simplement « continuer de travailler avec tous les promoteurs (de GP) durant cette période incertaine et disposer de nombreuses options pour s’adapter si nécessaire ». La Turquie (Istanbul) et la Chine (Shanghai), qui ont vu leurs GP reportés sine die un peu plus tôt cette saison, pourraient remplacer Singapour, les Etats-Unis pourraient aussi accueillir une deuxième course.

Il ne s’agit pas de la seule incertitude au calendrier de la deuxième partie de la saison 2021: à l’heure actuelle, se rendre au Brésil (7 novembre), en Turquie ou à Abou Dhabi (12 décembre) imposerait une quarantaine au retour à la majorité du personnel de la F1. L’Australie (21 novembre) fait également preuve de prudence dans l’ouverture de ses frontières. La 6e manche, sur un calendrier en prévoyant 23 de la saison, est en cours ce week-end dans les rues de Bakou, en Azerbaïdjan.