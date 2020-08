En plus des deux Mercedes qui dominent clairement le début de saison de Formule 1, Max Verstappen arrive à faire sa place. Valtteri Bottas estime même qu’il faut prendre exemple sur les Red Bull.

“Il y a visiblement quelque chose que nous devons améliorer par rapport aux Red Bull. J’ai regardé les pneus de Max après la course (GP des 70 ans NDLR) et ils avaient l’air en parfait état, alors que les miens et ceux de Lewis étaient pleins de cloques. Je ne sais pas pourquoi. Max était beaucoup plus à l’aise que nous dans les courbes rapides. Dans la dernière partie de la course, j’ai essayé d’aller à fond mais les pneus ont rendu l’âme“.