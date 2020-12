Valtteri Bottas a terminé le championnat du monde à la deuxième place juste derrière Lewis Hamilton. Le pilote finlandais est revenu cette semaine sur la malchance qu’il a rencontré cette saison.

« Si je regarde cette année, je peux en tirer beaucoup de points positifs. J’ai pu progresser dans de nombreux domaines. Certes, pas assez pour remporter le titre, mais je continue de travailler dur. Il y a eu des courses où je n’ai pas eu de chance et j’ai perdu des points, mais il y a aussi eu des courses où Lewis était meilleur que moi, et c’est ainsi qu’il a fait la différence. Si je devais faire la liste de toute la malchance que j’ai eue en course cette année, elle serait assez longue. Devrais-je en pleurer ou en rire ? Je préfère en rire. Parmi ces choses-là, il y en a auxquelles on ne peut rien faire, et je ne suis pas superstitieux.On peut avoir une série de malchance, qui peut durer des années ou être brève. J’espère que les choses s’équilibreront à un moment. Ce serait bien », a indiqué Valtteri Bottas.