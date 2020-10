La saison prochaine, Charles Leclerc partagera l’écurie Ferrari aux côtés de Carlos Sainz. L’Espagnol prendra en effet la place de Sebastian Vettel au sein de la Scuderia. Comment le Monégasque appréhende-t-il leur rivalité ? Il se confie.

“Est-ce que je serai le leader de Ferrari ? Je n’ai jamais prêté attention à ces histoires de numéro 1 et de numéro 2. A l’extérieur, tout le monde veut le savoir, mais je n’aime pas travailler comme ça. Carlos a du talent et je ne pense pas qu’il vient chez Ferrari pour être le numéro 2. Il sera en compétition. Nous ne devons pas nous amuser sur l’asphalte, mais c’est le meilleur qui doit gagner, cela a toujours été comme ça en Formule 1. Je suis heureux qu’il vienne dans l’équipe et il n’y aura pas de numéro 1, ni de numéro 2“, a déclaré Charles Leclerc dans un entretien pour AS.

Pour l’heure, Carlos Sainz est pilote de chez McLaren.