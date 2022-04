Depuis peu, la FIA a annoncé que des contrôles sur les sous-vêtements des pilotes allaient être mis en place. Une annonce qui a fait réagir Pierre Gasly et Lewis Hamilton.

A l’aube de chaque Grand Prix, les pilotes participent à un briefing lors duquel des mesures leur sont annoncées. En Australie, ils ont été retenus pendant plusieurs heures alors que la FIA a indiqué qu’elle serait intransigeante en ce qui concerne les tenues ignifugées des pilotes allant jusqu’à cibler leurs sous-vêtements. Une annonce qui a fait tiquer Pierre Gasly : « S’ils veulent vérifier mon cul, qu’ils n’hésitent pas, je n’ai rien à cacher. Ma bite (rires), tout. Si ça leur fait plaisir, qu’ils n’hésitent pas.«

Si Lewis Hamilton est resté plus mesuré dans ses propos, il n’a pas semblé convaincu par ses nouvelles mesures : « C’était le briefing le plus long de ma vie. Ça fait longtemps que je cours et ils n’avaient jamais fait un briefing aussi long. Aussi, personne ne portait de masque. Certains pilotes oui, mais la plupart [du personnel] FIA non, ce qui m’a rendu mal à l’aise. Je ne comprends pas les petites choses sur lesquels ils ont pinaillé, comme les sous-vêtements. Est-ce qu’on parle vraiment de ce genre de choses ?« , ont-ils déclaré dans des propos relayés par Motorsport.