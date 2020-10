Même si le départ du motoriste Honda a été acté à l’issue de la saison 2021, le patron de chez Red Bull, Christian Horner, assure que Max Verstappen ne bougera pas d’un poil.

« Tout le monde n’arrête pas de me demander si le départ de Honda va avoir des conséquences sur notre duo de pilotes, si cela va provoquer le départ de Max (Verstappen). Mais je peux vous dire que, même si ses contrats résultent de la sphère privée, il n’y a aucune clause dans les contrats de Max et Alex (Albon) qui les lie à Honda, cela ne change donc rien de ce point de vue. J’ai discuté longuement avec Max avant l’annonce du retrait de Honda, il est toujours aussi motivé et confiant dans l’équipe. »

Concernant le choix de leur futur motoriste, Christian Horner ne semble pas non plus s’alarmer. « La situation est claire, et nous avons du temps devant nous. Je remercie d’ailleurs Honda de nous avoir prévenu assez tôt. Nous devons donc trouver une unité de puissance compétitive pour 2022 et au-delà. Ce temps va nous permettre d’évaluer toutes les possibilités. Nous avons réussi à gagner des courses avec deux motoristes depuis le début de l’ère hybride, Renault et Honda. Nous allons nous concentrer sur le châssis et ses performances, et nous mettre en quête d’un groupe motopropulseur qui nous permettra d’être compétitifs. »