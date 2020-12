Champion du monde en 1996, Damon Hill suit toujours de très près la Formule 1. Il évoque le duo Verstappen – Perez pour la prochaine saison et pense que Red Bull doit offrir le leadership au Mexicain.

« Checo est beaucoup plus mature et expérimenté que Max, indique le Britannique. Il est celui qui saura cibler mieux que quiconque les éventuelles faiblesses de la prochaine Red Bull. C’est en revanche très difficile pour un jeune pilote comme Max d’endosser un tel rôle. » A-t-il déclaré alors que la saison débutera dans quelques mois et que cette année encore, les pilotes Red Bull seront très attendus.