Seulement 12e des qualifications, pour la deuxième fois cette saison, Pierre Gasly n’était pas en Q3 à cause d’une voiture trop lente.

« Il nous a manqué de la performance. On a juste été trop lents. Depuis ce matin, on n’est pas bien. On est lents dans les lignes droites, la voiture ne se comporte pas très bien dans les virages… Donc aujourd’hui, ça a été la séance d’essais libres la plus compliquée depuis le début de l’année et en qualifications, ça a été pareil. J’étais content de mes tours, j’ai réussi à faire des tours vraiment très propres, à l’attaque. Mais aujourd’hui, on n’avait juste pas la performance et c’est décevant », a indiqué le pilote français.

Et d’ajouter : « On savait que c’était très important de commencer le week-end de la meilleure manière parce qu’on ne peut plus toucher à la voiture à partir de maintenant donc ce n’est pas très bon signe de voir qu’on a autant de mal. Quoiqu’il arrive on va se bagarrer. C’est différent de d’habitude donc je pense qu’il va y avoir des opportunités à saisir demain (samedi). Il faut clairement remonter et aller chercher des points dimanche. »