A l’aube d’un nouveau Grand Prix de Russie, Pierre Gasly et Esteban Ocon positivent après leurs résultats mitigés voire totalement catastrophiques pour l’un d’entre eux à Monza en Italie.

Pierre Gasly : « Quand on se retrouve avec une voiture qui ne prend pas le départ et l’autre qui est out après un tour pour deux problèmes différents, c’est sûr que ça a fait mal un peu à tout le monde dans l’équipe. Après, il faut regarder le positif, on avait la vitesse, on a un nouveau moteur et on a mis des choses en place pour ne pas se retrouver avec les mêmes problèmes que ce qu’on a eu à Monza. On sait que c’est un circuit pour Mercedes. A Monza, on a vu la vitesse de pointe des McLaren qui était assez affolante. C’est sûr qu’elles vont être très performantes mais on va essayer de faire du mieux possible. Notre objectif, ça n’est ni Ferrari ni McLaren, c’est de reprendre des points à Alpine et c’est là-dessus qu’il va falloir se concentrer. »

Esteban Ocon : « L’année dernière, on avait fait une très bonne performance ici. On s’est qualifié 5e et 7e et on a fini 5e et 7e en course. La voiture fonctionnait bien, j’étais 3e un moment dans la course. C’était plutôt un week-end fort pour nous […] C’est une piste que j’apprécie vraiment. […] A Monza, il y a des choses qu’on aurait pu optimiser pour avoir un peu plus de performance. Notre premier objectif est de placer les deux voitures dans le Top 10 donc les pilotes AlphaTauri ne sont pas nos uniques adversaires. Mais au championnat des constructeurs, ils le sont. Leur voiture est rapide, peut-être plus rapide […] Il faut qu’on arrive à toutes les courses à marquer même des petits points avec les deux voitures pour garder notre 5e place. »