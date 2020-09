Vainqueur historique du Grand Prix d’Italie (Monza) ce dimanche, Pierre Gasly a encore du mal à réaliser son exploit. Le Normand de 24 ans est le premier français a remporté un Grand Prix depuis 24 ans.

“C’est incroyable ! Je ne trouve pas les mots, j’ai encore du mal à réaliser ce qui m’arrive. Il y a quelques mois à peine, je décrochais mon premier podium au Brésil et aujourd’hui ma première victoire, à Monza, avec Alpha Tauri une écurie italienne. Je ne pouvais pas rêver mieux ! J’ai travaillé très dur pour en arriver là, jour après jour, course après course, après tout ce qui m’est arrivé ces dix-huit derniers mois. Je ne pouvais pas rêver de meilleure manière pour décrocher ma première victoire. Je ne voulais plus quitter ce podium, parce qu’on ne sait jamais quand on va revivre ce genre de moments. J’aurais adoré fêter ça devant des milliers de tifosi, devant des tribunes combles car c’est sans doute le podium où il y a le plus d’ambiance mais 2020 est une année particulière et cela ne ressemblait pas du tout à cela. Malgré tout, j’ai souhaité me poser, je me suis assis pour prendre du temps pour moi et en profiter du mieux possible. J’ai pensé à ma famille, mes amis, mes frères, tous ces gens qui ont tout le temps été derrière moi, à toutes ces choses qui me sont arrivées depuis un an et demi. C’est vraiment incroyable ” a lâché le pilote d’Alpha Tauri après son immense exploit.