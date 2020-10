Auteur d’une superbe course ce dimanche sur la piste de Portimão, au Portugal, Pierre Gasly s’est emparé de la 5e place. Et il compte bien jouer à nouveau les trouble-fête cette saison.

Si tous les yeux étaient rivés sur Lewis Hamilton ce dimanche, qui a battu le record de victoires en Grand Prix de Michael Schumacher en remportant sa 92e course – il ne faut pas oublier la performance remarquable du Français Pierre Gasly, qui a terminé en 5e position.

« C’était vraiment un Grand Prix incroyable, j’ai kiffé ! J’ai été à l’attaque toute la course, j’ai dépassé les Renault, les McLaren puis la Racing Point de Sergio Perez. (Sur la manoeuvre du Mexicain pour l’empêcher de dépasser) c’était super dangereux, mais avec Sergio c’est souvent le cas. J’étais content de lui faire l’intérieur sur le tour d’après. Quand on me donne une bonne voiture qui me permet d’attaquer, ça se passe bien. Et c’est ce qu’a fait l’équipe ce week-end. Ils ont fait un travail de fou, ils ont reconstruit la voiture du tout au tout entre vendredi et samedi (après l’incendie dont a été victime sa monoplace en FP2), je suis très satisfait. Et puis arriver en Q3 dès le lendemain, et enfin devant les top teams ce dimanche, c’est un super week-end pour nous », a lancé le pilote de chez AlphaTauri en conférence de presse.