« Ça enlève un poids des épaules, maintenant je peux juste me concentrer sur la performance », a assuré le pilote français de F1 Esteban Ocon jeudi, au lendemain de l’annonce de sa prolongation de contrat avec l’écurie Alpine jusqu’en 2024.

« On veut toujours (signer pour) le plus longtemps possible mais (trois ans) c’est rare », rappelle Ocon, qui dispute de vendredi à dimanche le Grand Prix de France au Castellet. « La stabilité, c’est quelque chose de top et c’est le plus gros contrat que j’ai jamais eu en terme de longueur », continue le pilote de 24 ans, qui s’est trouvé sans volant en 2019, avant de rejoindre Renault (devenue Alpine) en 2020.

« On a des objectifs communs pour la suite avec l’équipe, avec Laurent (Rossi, le dirigeant d’Alpine) et avec Luca (de Meo, le patron du groupe Renault) », indique Ocon. « On veut continuer à aider l’équipe pour devenir une ‘top team’ à terme et on a une chance avec la nouvelle réglementation l’année prochaine », dit-il, en référence à la révolution visée par la F1, avec notamment de nouvelles monoplaces. « C’est ça qui a conduit à ce qu’on tombe d’accord très rapidement, raconte Ocon. On s’est dit: ‘allez, on le fait, on a besoin de stabilité et on va continuer de ‘performer’ comme ça. (…) J’ai hâte de continuer, de voir ce qu’on peut faire ensemble et d’écrire de bons souvenirs. »

Le natif d’Évreux, en Normandie, a fini la saison 2020 à la 12e place mondiale, signant son premier podium, 2e au Grand Prix de Sakhir (Bahreïn). Avant la 7e manche de 2021 en France ce week-end, il occupe ce même 12e rang. Après des débuts en F1 en 2016 avec l’écurie Manor, le Français a effectué ses deux premières saisons complètes dans l’élite en 2017 et 2018 avec Force India/Racing Point, avant de perdre son baquet en 2019. Il a été cette année-là pilote de réserve pour l’écurie multiple championne du monde Mercedes.