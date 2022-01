Mais où est passé Lewis Hamilton ? Depuis le sacre de son principal concurrent Verstappen (RedBull), le pilote de chez Mercedes se fait (très) discret. Alors que de nombreuses rumeurs l’envoient tout droit à la retraite, celui-ci pourrait prendre ses distances avec la direction des Flèches d’Argent…

« J’interprète le silence d’Hamilton comme une volonté de mettre une certaine distance entre lui et Toto Wolff », a déclaré Jacques Villeneuve dans une interview accordée à La Gazzetta della Sport. « On peut perdre avec élégance, alors que Toto s’est comporté comme quelqu’un qui joue au Monopoly. Au moment où il perd, il jette tout le plateau en l’air. Dans cette histoire, Wolff a subi beaucoup de dégâts en termes d’image, à mon avis. Hamilton est sensible à cela parce qu’il pense à son avenir en Amérique, peut-être même à Hollywood. »

Alors, Hamilton va-t-il prendre sa retraite ? « Cela dépend de la voiture que Mercedes va lui donner, s’il peut gagner facilement avec ou non », a continué le consultant de Canal+. « Lewis est aussi un peu plus fatigué, il a eu quelques saisons faciles après le départ de Nico Rosberg et il ne voudra vraiment pas avoir une autre année comme il l’a vécue la saison dernière. »