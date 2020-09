Après sa première victoire lors d’un Grand Prix de Formule 1, Pierre Gasly a reçu de nombreux messages en provenance du monde du sport.

“Pas eu le temps de les lire. Si, j’ai eu Nasser (Al-Khelaïfi, le président du PSG). On m’a prévenu qu’il m’avait écrit car je n’avais pas vu le message. J’ai dû aller le chercher et je lui ai répondu. Il y a eu aussi Jean (Alesi), Alain (Prost) et Olivier (Panis). En foot, plusieurs joueurs m’ont envoyé des messages pour me féliciter : Mbappé, Neymar, Daniel Alves, Thauvin, Matuidi, Giroud. J’ai été impressionné par tous ces messages”, a indiqué Pierre Gasly dans L’Equipe.

Avant de reprendre : “Pas vraiment de repos, car en rentrant à la maison dimanche (il habite Milan), j’ai eu la surprise de découvrir mes trois meilleurs potes devant ma porte. Ils ont sauté dans le premier avion et m’ont fait croire qu’ils étaient chez eux. Ils ont bien joué le jeu. Alors, on a fait une petite fête, même si Netflix, qui me suivait, m’a retenu pendant deux bonnes heures. J’en profiterai un peu plus après le Mugello. C’est dur à gérer. Sur le podium, je m’étais un peu préparé à cette avalanche. Mais j’étais loin du compte. C’est de la pure folie. Je ne pensais pas à un tel impact. J’ai dû recevoir des centaines de sollicitations. J’essaye de bien faire les choses, mais je dois quand même me remettre dans le bain, m’entraîner. J’ai une course dimanche.”